द हंड्रेड में सनराइजर्स लीड्स ने बनाया टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

द हंड्रेड: सनराइजर्स लीड्स ने बनाया टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:30 am Aug 05, 202611:30 am

क्या है खबर?

द हंड्रेड टूर्नामेंट में मंगलवार को सनराइजर्स लीड्स ने इतिहास रच दिया। टीम ने लीड्स के हेडिंग्ले में लंदन स्पिरिट के खिलाफ 100 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 241 रन विशाल स्कोर खड़ा किया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस पारी में रयान रिकेल्टन ने 21 और मिचेल मार्श ने 24 गेंदों में तूफनी अर्धशतकीय पारियां खेलीं। बाद में लंदन स्पिरिट की टीम 204/6 का स्कोर ही बना पाई।