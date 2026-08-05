महाराष्ट्र में गैर-डेयरी पनीर पर एक साल के लिए प्रतिबंध

महाराष्ट्र में गैर-डेयरी पनीर पर एक साल के लिए प्रतिबंध, पकड़े जाने पर जुर्माना समेत जेल

लेखन गजेंद्र 11:31 am Aug 05, 202611:31 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए एनालॉग यानी गैर-डेयरी पनीर के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंधे द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अगर कोई एनालॉग पनीर बनाता या बेचता पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नकली डेयरी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा राज्य बन गया है।