NTT ने चांद पर हाई-टेक नेटवर्क के लिए आईस्पेस से मिलाया हाथ

NTT का यह कदम उनके बड़े 'कॉन्स्टेलेशन 89 प्रोजेक्ट' का ही एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में NTT डोकोमो और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां भी पार्टनर के तौर पर ऑप्टिकल नेटवर्क पर काम कर रही हैं।

साथ ही कंपनी ने ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए एक खास टूलकिट भी विकसित किया है। यह मशीन लर्निंग ऐप बनाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करने में सहायता करता है और जरूरी क्वांटम सर्किट को अपने आप तैयार कर देता है।

NTT की ये सभी पहलें दिखाती हैं कि वे अंतरिक्ष यात्रा और अत्याधुनिक कंप्यूटिंग दोनों के भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।