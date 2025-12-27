अब डाटा सुरक्षित रखते हुए बदल सकते हैं जीमेल एड्रेस, जानिए क्या है तरीका 

गूगल ने जीमेल के लिए नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स नया जीमेल अकाउंट बनाए बिना या अपने सालों पुराने ईमेल, फाइल्स या सब्सक्रिप्शन खोए बिना अपना जीमेल एड्रेस बदल सकते हैं। आपका पुराना जीमेल एड्रेस बैकग्राउंड के रूप में कार्य करता रहेगा, जिससे स्विच करने के बाद भी सभी आने वाले ईमेल आपके अकाउंट पर पहुंचते रहेंगे। यह फीचर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। इसलिए, यह सभी यूजर्स के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं होगा।

पुराना डाटा कहां जाएगा पुराना डाटा? आपका अकाउंट मूल रूप से अपरिवर्तित रहता है। इस कारण इस अपडेट से किसी भी मुख्य सेवा तक पहुंच प्रभावित नहीं होगी। यूजर्स अपने जीमेल मैसेज, गूगल ड्राइव फाइल्स, फोटो, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, मैप्स डाटा, प्ले स्टोर खरीदारी, कॉन्टैक्ट, अकाउंट हिस्ट्री और सशुल्क सब्सक्रिप्शन को बरकरार रख सकेंगे। इसका मतलब है कि आपके सेव नहीं करने पर भी चीजें वहीं रहती है। किसी भी चीज को कॉपी या इधर-उधर ले जाने की जरूरत नहीं है।

पात्रता ऐसे देखें फीचर की पात्रता अगर, यह सुविधा आपके अकाउंट के लिए उपलब्ध है तो अपनी जीमेल ID को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने गूगल अकाउंट में लॉग-इन करें। मेन्यू से 'पर्सनल इनफो' पर टैब करें। ईमेल सेटिंग खोलें 'कॉन्टैक्ट इनफो' सेक्शन में जाकर 'ईमेल' पर क्लिक करें। 'गूगल अकाउंट ईमेल' विकल्प में ढूंढें। अगर, यह विकल्प धुंधला दिखाई दे रहा है या अनुपलब्ध है तो हो सकता है कि यह सुविधा अभी तक आपके खाते में न पहुंची हो।

Advertisement