होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / नथिंग 14 फरवरी को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला भारतीय रिटेल स्टोर
नथिंग 14 फरवरी को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला भारतीय रिटेल स्टोर
नथिंग 14 फरवरी को खोलेगी अपना पहला भारतीय रिटेल स्टोर

नथिंग 14 फरवरी को बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला भारतीय रिटेल स्टोर

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 27, 2026
06:26 pm
क्या है खबर?

नथिंग ने अगले महीने भारत में अपना पहला स्टोर खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि उसका पहला रिटेल स्टोर बेंगलुरु में 14 फरवरी को खुलेगा। यह स्टोर भारत में नथिंग का पहला फिजिकल आउटलेट होगा। कंपनी का कहना है कि भारत उसके सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है और यह कदम उसकी मौजूदगी को और मजबूत करेगा।

विस्तार

फंडिंग के बाद तेज विस्तार की तैयारी

यह फैसला नथिंग की हालिया इंटरनेशनल ग्रोथ रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने हाल ही में सीरीज C फंडिंग राउंड पूरा किया था, जिसके बाद उसका मूल्यांकन 1.3 अरब डॉलर (लगभग 120 अरब रुपये) आंका गया है। बेंगलुरु स्टोर नथिंग का दुनियाभर में दूसरा फ्लैगशिप स्टोर होगा। इससे पहले कंपनी ने लंदन के सोहो इलाके में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला था। यह कदम ऑफलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस पर कंपनी के बढ़ते फोकस को दिखाता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

वजह

बेंगलुरु क्यों बना पहली पसंद?

नथिंग ने भारत में अपने पहले स्टोर के लिए बेंगलुरु को चुना है। इसकी वजह शहर का मजबूत टेक कल्चर और यहां नथिंग यूजर्स की बढ़ती संख्या है। कंपनी से जुड़े ब्रांड पार्टनर IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी इसी शहर से हैं। नथिंग ने अभी स्टोर की सटीक लोकेशन या लॉन्च डे की गतिविधियों की जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने कहा है कि ओपनिंग तारीख के करीब सोशल मीडिया पर और जानकारी साझा की जाएगी।

अन्य शहर

अब न्यूयॉर्क और टोक्यो की तैयारी

नथिंग ने बताया कि बेंगलुरु स्टोर के बाद वह अन्य बड़े वैश्विक शहरों में भी फ्लैगशिप स्टोर खोलेगी। कंपनी की योजना आने वाले महीनों में न्यूयॉर्क सिटी और टोक्यो में नए रिटेल स्टोर शुरू करने की है। इससे साफ है कि नथिंग अपनी फिजिकल रिटेल मौजूदगी को तेजी से बढ़ाना चाहती है। कंपनी का मानना है कि ऑफलाइन स्टोर ब्रांड और ग्राहकों के बीच सीधा जुड़ाव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

