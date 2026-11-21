नथिंग ला रही बिना स्क्रीन वाला AI डिवाइस

नथिंग ला रही बिना स्क्रीन वाला AI डिवाइस, 8 दिसंबर को होगा लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:43 am Nov 21, 202610:43 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी नथिंग एक नए AI आधारित डिवाइस पर काम कर रही है, जिसे 8 दिसंबर को पेश किया जा सकता है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह डिवाइस बिना स्क्रीन के आएगा और इसका इस्तेमाल ऐसा अनुभव देगा, जो किसी सामान्य ऐप के जरिए संभव नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके फीचर्स और काम करने के तरीके का खुलासा नहीं किया है। इसे लेकर तकनीकी जगत में चर्चा शुरू हो गई है।