नथिंग के CEO की चेतावनी

नथिंग के CEO की चेतावनी, आने वाले महीनों में और महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:25 pm Jun 12, 202602:25 pm

क्या है खबर?

नथिंग के CEO कार्ल पेई ने स्मार्टफोन खरीदने वालों को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में फोन और महंगे हो सकते हैं। उनका कहना है कि मेमोरी चिप की बढ़ती कमी के कारण कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ रही है। रिसर्च फर्म टेकआर्क की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2026 के पहले पांच महीनों के दौरान स्मार्टफोन की औसत कीमत 7.9 प्रतिशत बढ़ गई है। इससे ग्राहकों पर अतिरिक्त खर्च का दबाव बढ़ सकता है।