ISRO के मिशन विफल होने के पीछे तोड़-फोड़ की नहीं मिली जानकारी, सरकार ने क्या कहा?

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) लगातार 2 असफल प्रयासों के बाद जून में अपने भरोसेमंद रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) का एक और प्रक्षेपण करने का प्रयास करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए तोड़-फोड़ की आशंकाओं को खारिज कर दिया। उनकी यह टिप्पणी तब आई है, जब पिछले 12 महीनों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को घरेलू धरती से किए गए 6 में से 3 मिशन में असफलता का सामना करना पड़ा है।