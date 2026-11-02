शक्तिशाली AI के हथियार से हैकर्स ने अब तेज किए साइबर हमले

अरोड़ा ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि हैकिंग के तरीके मुश्किल हो रहे हैं, बल्कि ये हमले अब बहुत ज्यादा होने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि ओपन-सोर्स AI मॉडल किसी भी शख्स के लिए हैकिंग की कोशिश करना आसान बना देते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों को अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। उन्हें लगातार अपने सिस्टम्स में कमियां ढूंढनी चाहिए, पुराने सिस्टम्स को अपडेट करना चाहिए और मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर, AI और कोडिंग टूल्स के साथ काम करते समय यह और भी जरूरी है।

अरोड़ा के मुताबिक, खतरा वाकई बड़ा है और इससे निपटने के लिए तैयार रहना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।