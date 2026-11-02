शक्तिशाली AI के हथियार से हैकर्स ने अब तेज किए साइबर हमले
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निकेश अरोड़ा का मानना है कि आने वाले समय में साइबर हमले और ज्यादा बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कुछ तो अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि हैकर्स पहले से कहीं ज्यादा आसानी से खास लोगों या कंपनियों को निशाना बना सकते हैं।
इन नए टूल्स की मदद से हमलावर किसी भी सिस्टम की कमजोरियों को तुरंत ढूंढ लेते हैं और उनका फायदा उठा लेते हैं। वे ऐसे 'सोशल इंजीनियरिंग' हमलों का इस्तेमाल करते हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं।
कंपनियों से सुरक्षा बढ़ाने की अपील
अरोड़ा ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि हैकिंग के तरीके मुश्किल हो रहे हैं, बल्कि ये हमले अब बहुत ज्यादा होने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि ओपन-सोर्स AI मॉडल किसी भी शख्स के लिए हैकिंग की कोशिश करना आसान बना देते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों को अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी होगी। उन्हें लगातार अपने सिस्टम्स में कमियां ढूंढनी चाहिए, पुराने सिस्टम्स को अपडेट करना चाहिए और मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर, AI और कोडिंग टूल्स के साथ काम करते समय यह और भी जरूरी है।
अरोड़ा के मुताबिक, खतरा वाकई बड़ा है और इससे निपटने के लिए तैयार रहना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।