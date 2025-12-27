न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए नए प्रतिबंध, फीड में देनी होगी चेतावनी
क्या है खबर?
न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को युवा यूजर्स के लिए फीड पर मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में चेतावनी लेबल प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। नया कानून लगातार स्क्रॉलिंग, ऑटो-प्ले और एल्गोरिदम फीड वाले इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिक-टॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। यह कदम इन सोशल मीडिया ऐप्स की लत जैसी प्रकृति को रोकने के प्रयासों में नवीनतम कड़ी है, खासकर युवा यूजर्स के लिए, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं।
प्रतिबंध
नशे की लत लगाने फीड पर भी देनी होगी चेतावनी
न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और मिनेसोटा जैसे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां इसी तरह के सोशल मीडिया कानून लागू हैं। इस कानून में ऐसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, जो नशे की लत लगाने वाले फीड, ऑटो प्ले या अनंत स्क्रॉल की सुविधा देते हैं। यह कानून न्यूयॉर्क में आंशिक या पूर्ण रूप से होने वाली गतिविधियों पर लागू होता है, लेकिन उन पर लागू नहीं होता, जब यूजर राज्य से बाहर रहकर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
जुर्माना
उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
राज्यपाल कैथी होचुल ने एक बयान में कहा, "पदभार संभालने के बाद से न्यूयॉर्कवासियों की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसमें हमारे बच्चों को सोशल मीडिया की उन विशेषताओं के संभावित नुकसान से बचाना भी शामिल है, जो इसके अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं।" यह कानून राज्य के अटॉर्नी जनरल को कानूनी कार्रवाई करने और कानून के प्रत्येक उल्लंघन पर 5,000 डॉलर (करीब 4.5 लाख रुपये) तक का नागरिक जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।