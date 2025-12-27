न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए नए प्रतिबंध, फीड में देनी होगी चेतावनी 

न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए प्रतिबंध लगाए हैं

क्या है खबर?

न्यूयॉर्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को युवा यूजर्स के लिए फीड पर मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में चेतावनी लेबल प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। नया कानून लगातार स्क्रॉलिंग, ऑटो-प्ले और एल्गोरिदम फीड वाले इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिक-टॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। यह कदम इन सोशल मीडिया ऐप्स की लत जैसी प्रकृति को रोकने के प्रयासों में नवीनतम कड़ी है, खासकर युवा यूजर्स के लिए, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं।