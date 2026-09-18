100 साल बाद जंगली बिल्ली की नई प्रजाति मिली

वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, 100 साल बाद मिली जंगली बिल्ली की नई प्रजाति

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:05 pm Sep 18, 202612:05 pm

क्या है खबर?

वैज्ञानिकों ने करीब 100 साल बाद जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इसका नाम लेपर्डस टिलकायो या टिलकायो टाइगर कैट रखा गया है। यह बिल्ली घरेलू बिल्ली से भी छोटी, पतली और चित्तीदार होती है। इसके कान गोल हैं और यह बोलीविया के युंगास क्लाउड फॉरेस्ट में रहती है, जहां एंडीज पहाड़ अमेजन बेसिन से मिलते हैं। इस खोज की जानकारी करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुई है।