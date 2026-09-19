AI को नियंत्रित रखने में पुराने तरीके नाकाम, अध्ययन में खुलासा

रिपोर्ट में 'एंटरप्राइज AI हार्नेस' नाम के एक टूलकिट का सुझाव दिया गया है। असल में, यह एक ऐसा साधन है, जो AI को सही दिशा में रखने में काम आएगा।

इसके जरिए लगातार यह जांच की जा सकेगी कि AI वही कर रहा है, जो उससे उम्मीद की जाती है। साथ ही, यह उसकी सीमाएं भी तय करेगा, ताकि वह अपनी तय हदों को पार न करे। इसके अलावा, यह कंपनियों को यह देखने में भी मदद करेगा कि उनका AI असल में क्या काम कर रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जैसे-जैसे कारोबार में AI का दायरा बढ़े और उसमें बदलाव आए, कंपनियां अपने AI पर पूरा भरोसा रख सकें।