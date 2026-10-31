धूमकेतु नहीं लाए थे धरती पर जरूरी तत्व, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा
अब तक जो माना जाता था, उसके उलट, ऐसा लगता है कि धूमकेतु पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्व लेकर नहीं आए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में सामने आया है कि जब धूमकेतु हमारे वायुमंडल से टकराते हैं तो वे अहम अणुओं को सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें नष्ट कर देते हैं।
यह निष्कर्ष उन पुरानी वैज्ञानिक धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है, जिनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व धूमकेतुओं के जरिए ही आए थे।
मंगल ग्रह रख सकता है अणुओं को सुरक्षित
प्रमुख शोधकर्ता रिचर्ड आन्सलो की टीम ने अपने सिमुलेशन के जरिए पता लगाया कि पृथ्वी पर धूमकेतु के टकराने पर अहम अणु केवल तभी बच पाते हैं, जब परिस्थितियां लगभग आदर्श हों। मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी पतला है, ऐसे में संभावना है कि उसी तरह के टकराव में वे मूल तत्व वहां सुरक्षित बच गए होंगे।
जहां धूमकेतु शायद यहां जीवन की शुरुआत करने में विफल रहे हों, वहीं मंगल ग्रह इसके लिए एक अधिक अनुकूल जगह रही होगी। हालांकि, इस अध्ययन का एक पहलू यह भी है कि यह पूरी प्रक्रिया शायद दोनों में से किसी भी ग्रह पर शुरू ही नहीं हुई होगी।