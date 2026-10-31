धूमकेतु नहीं लाए थे धरती पर जरूरी तत्व, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा

प्रमुख शोधकर्ता रिचर्ड आन्सलो की टीम ने अपने सिमुलेशन के जरिए पता लगाया कि पृथ्वी पर धूमकेतु के टकराने पर अहम अणु केवल तभी बच पाते हैं, जब परिस्थितियां लगभग आदर्श हों। मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी पतला है, ऐसे में संभावना है कि उसी तरह के टकराव में वे मूल तत्व वहां सुरक्षित बच गए होंगे।

जहां धूमकेतु शायद यहां जीवन की शुरुआत करने में विफल रहे हों, वहीं मंगल ग्रह इसके लिए एक अधिक अनुकूल जगह रही होगी। हालांकि, इस अध्ययन का एक पहलू यह भी है कि यह पूरी प्रक्रिया शायद दोनों में से किसी भी ग्रह पर शुरू ही नहीं हुई होगी।