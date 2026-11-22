सोरेस AI को एक बड़ा खतरा मानते हैं। वह आज के AI की तुलना शुरुआती दौर की कारों से करते हैं, जो अभी भले ही साधारण लगें, लेकिन उनमें जल्द ही दुनिया बदलने की ताकत है।

उनके लिए AI से होने वाली तबाही को रोकना, नौकरी जाने के डर से कहीं ज्यादा अहम है। उनका तर्क है, "जब तक हम खत्म नहीं हो जाते, तब तक सबको काम मिलता रहेगा।"

इन तमाम चिंताओं के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सुरक्षित AI तकनीक विकसित करने पर लगातार जोर दे रहे हैं।