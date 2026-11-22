गूगल के पूर्व इंजीनियर की भविष्यवाणी, AI की वजह से खत्म हो जाएगी इंसानियत
गूगल के पूर्व इंजीनियर और अब मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष नेट सोरेस का मानना है कि अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण इंसानियत का वजूद खत्म होने की 50 फीसदी से भी ज्यादा संभावना है।
उन्हें इस बात पर इतना यकीन है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए बचत करना तक छोड़ दिया है। इन गंभीर चिंताओं के बावजूद सोरेस इस खतरे को टालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
AI के सुरक्षित विकास पर जोर
सोरेस AI को एक बड़ा खतरा मानते हैं। वह आज के AI की तुलना शुरुआती दौर की कारों से करते हैं, जो अभी भले ही साधारण लगें, लेकिन उनमें जल्द ही दुनिया बदलने की ताकत है।
उनके लिए AI से होने वाली तबाही को रोकना, नौकरी जाने के डर से कहीं ज्यादा अहम है। उनका तर्क है, "जब तक हम खत्म नहीं हो जाते, तब तक सबको काम मिलता रहेगा।"
इन तमाम चिंताओं के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सुरक्षित AI तकनीक विकसित करने पर लगातार जोर दे रहे हैं।