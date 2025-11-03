LOADING...
नाजारा भारतीय स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च करेगी गेमिंग इनक्यूबेटर, जानिए क्या मिलेगा फायदा 
नाजारा भारतीय स्टार्टअप्स के लिए गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करेगी (तस्वीर: नाजारा टेक्नोलॉजीज)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 03, 2025
12:44 pm
क्या है खबर?

गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी नाजारा टेक्नोलॉजीज भारत में गेमिंग इनक्यूबेटर LVL जीरो लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मिक्सी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और चिमेरावीसी के साथ मिलकर काम कर रही है। इनक्यूबेटर, गूगल प्ले के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में स्टार्टअप्स को लक्षित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और उन्हें 100 दिनों में निवेशक और प्रकाशक तैयार करने में मदद करेगा। यह 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) के पूल से इक्विटी-मुक्त अनुदान भी प्रदान करेगा।

लक्ष्य

क्या है कंपनी का लक्ष्य?

नजारा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक नितीश मित्तरसैन ने कहा, "भारत की गेमिंग की कहानी उसके स्टार्टअप्स की ओर से लिखी जाएगी, जिसमें LVL जीरो मदद करेगा।" उन्होंने आगे कहा, "यह साझेदारी हमें प्रकाशन अनुभव, एनालिटिक्स अंतर्दृष्टि और बाजार-आधारित ज्ञान को सीधे उन डेवलपर्स तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, जो अगली छलांग लगाने के लिए तैयार हैं।" इस इनक्यूबेटर से अगले 5 सालों में 100 से अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स का सपोर्ट करने का लक्ष्य है।

उद्देश्य 

क्या है इस पहल का उद्देश्य? 

यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब सरकार हाल ही में पेश किए गए कानून के जरिए देश में ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना चाहती है। नाजारा पब्लिशिंग नामक एक गेम पब्लिशिंग यूनिट का संचालन करती है, जो भारतीय डेवलपर्स की ओर से बनाए गए गेम्स को वैश्विक स्तर पर रिलीज करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपर्स के साथ साझेदारी करके उनके गेम्स को स्थानीय रूप से तैयार करके देश में उपलब्ध कराती है।