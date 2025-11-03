नाजारा भारतीय स्टार्टअप्स के लिए गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करेगी (तस्वीर: नाजारा टेक्नोलॉजीज)

नाजारा भारतीय स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च करेगी गेमिंग इनक्यूबेटर, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी नाजारा टेक्नोलॉजीज भारत में गेमिंग इनक्यूबेटर LVL जीरो लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मिक्सी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और चिमेरावीसी के साथ मिलकर काम कर रही है। इनक्यूबेटर, गूगल प्ले के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में स्टार्टअप्स को लक्षित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और उन्हें 100 दिनों में निवेशक और प्रकाशक तैयार करने में मदद करेगा। यह 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) के पूल से इक्विटी-मुक्त अनुदान भी प्रदान करेगा।