पानी में घुलते माइक्रोप्लास्टिक्स के कण पैदा कर रहे दिल-दिमाग की बीमारी- अध्ययन

कोलंबिया विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर वेई मिन बताते हैं कि जैसे-जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं, वे और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं।

जब ये हमारे शरीर में चले जाते हैं तो ये लंबे समय तक सूजन पैदा कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा हैं। इसलिए इस पर आगे और शोध करना बेहद जरूरी हो जाता है।