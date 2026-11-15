ओरेकल की AI एजेंट्स संख्या देखने की बजाय नजीतों को आंकने की सलाह

रचेलसन ने बताया कि आजकल का AI केवल काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है। यह काम करने के तरीकों को बिल्कुल नया रूप दे सकता है।

ऐसा यह कुछ चरणों को छोड़कर और बार-बार किए जाने वाले कामों को बॉट्स के हवाले करके करता है, जबकि इंसानी नियंत्रण बना रहता है।

उन्होंने इस बदलाव की तुलना पिछली तकनीकी क्रांतियों से की, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से हुआ था।

रचेलसन ने याद दिलाया कि बड़े बदलावों के साथ चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन अगर, हम उन चीजों का मूल्यांकन करें, जो वाकई मायने रखती हैं तो ये बड़े अवसर भी लेकर आते हैं।