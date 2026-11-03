नासा के वॉयजर 1 से 2 दिन तक खामोश होने के बाद फिर जुड़ा संपर्क

नासा के 'वॉयजर 1' का हाल ही में लगभग 48 घंटों तक धरती से संपर्क से कट गया था, जो पृथ्वी से सबसे दूर मौजूद मानव-निर्मित वस्तु है। लगभग 5 दशकों से अंतरिक्ष में सफर कर रहा यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर में तय किए गए 2 संचार प्रयासों के दौरान सिग्नल भेजने में असमर्थ रहा।

यह 16 अरब मील (करीब 25 अरब किलोमीटर) दूर अंतरिक्ष में भटक रहा था। अप्रत्याशित रूप से 20 अक्टूबर को इसका सिग्नल वापस आ गया। इससे नासा के इंजीनियर्स ने राहत की सांस ली है, लेकिन वे अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था?