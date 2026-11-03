नासा के वॉयजर 1 से 2 दिन तक खामोश होने के बाद फिर जुड़ा संपर्क

नासा के वॉयजर 1 से 2 दिन तक खामोश होने के बाद फिर जुड़ा संपर्क
नासा के 'वॉयजर 1' का हाल ही में लगभग 48 घंटों तक धरती से संपर्क से कट गया था, जो पृथ्वी से सबसे दूर मौजूद मानव-निर्मित वस्तु है। लगभग 5 दशकों से अंतरिक्ष में सफर कर रहा यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर में तय किए गए 2 संचार प्रयासों के दौरान सिग्नल भेजने में असमर्थ रहा।
यह 16 अरब मील (करीब 25 अरब किलोमीटर) दूर अंतरिक्ष में भटक रहा था। अप्रत्याशित रूप से 20 अक्टूबर को इसका सिग्नल वापस आ गया। इससे नासा के इंजीनियर्स ने राहत की सांस ली है, लेकिन वे अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था?
थ्रस्टर में खराबी से बैकअप सिस्टम हुआ एक्टिव
जब वॉयजर 1 का संचार बंद था, उस दौरान उसके थ्रस्टर में कुछ खराबी आ गई थी। इसी वजह से वॉयजर का बैकअप सिस्टम अपने आप चालू हो गया और उसने स्थिति को संभाला।
यह अभी तक साफ नहीं है कि संचार में आई इस रुकावट का कारण यही था या नहीं, लेकिन इससे वॉयजर जैसे पुराने अंतरिक्ष यान की अद्भुत मजबूती जरूर जाहिर होती है।
अंतरिक्ष में 49 सालों से भी ज्यादा समय बिताने और अपनी ऊर्जा धीरे-धीरे खोते जाने के बावजूद वॉयजर 1 अभी भी इंटरस्टेलर स्पेस से लगातार डाटा भेज रहा है। यह मानवीय जिज्ञासा और लगन का एक शानदार उदाहरण है।