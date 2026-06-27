मंगल पर नासा के परसेवरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर में खोजे जीवन के रसायन

खोज को पुख्ता करने के लिए करनी होगी जांच

परसेवरेंस ने अपने अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इन स्थिर कार्बन यौगिकों का पता लगाया है। ये पुराने नदी तंत्र की मिट्टी वाली चट्टानों में मिले हैं। धरती पर इसी तरह के यौगिक अक्सर जीवाश्मों और प्राचीन सूक्ष्मजीवों से जुड़े होते हैं।

वैज्ञानिक इस खोज से उत्साहित जरूर हें, लेकिन वे अभी भी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंगल पर मिला यह कार्बन पुराने जीवन का सबूत है या सिर्फ भूगर्भीय प्रक्रिया का नतीजा है। इसके लिए चट्टानों की धरती पर लाकर और जांच करनी होगी। इन सबके बावजूद जेजेरो क्रेटर अब भविष्य के मंगल मिशनों के लिए और भी महत्वपूर्ण जगह बन गया है।