4 करोड़ की नौकरी छोड़ कर्मचारी ने शुरू किया रेस्टोरेंट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

4 करोड़ की नौकरी छोड़ टेक कर्मचारी ने शुरू किया रेस्टोरेंट, किया 22 करोड़ का कारोबार

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:33 am Jun 26, 202611:33 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में करीब 14 साल काम करने वाले 35 वर्षीय सलाहोदीन अब्दुल-काफी ने अपनी लगभग 4.25 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी छोड़ दी। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, सलाहोदीन ने नौकरी छोड़ी, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में सिर्फ मुनाफे पर बढ़ते फोकस से वह निराश हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में हलाल बारबेक्यू (BBQ) रेस्टोरेंट शुरू करने का फैसला लिया और नई शुरुआत की।