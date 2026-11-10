नासा के परसेवियर रोवर ने मंगल ग्रह पर खोजा माणिक जैसा खनिज

ये छोटे क्रिस्टल बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में बनते हैं। इनकी खोज से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी एस्ट्रोयड या उल्कापिंडों के जोरदार टकराव हुए होंगे।

वैज्ञानिक अब जेजेरो क्रेटर के आस-पास की इन चट्टानों की गहराई से जांच के लिए सुपरकैम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ग्रह के प्राचीन इतिहास के बारे में और जानकारी मिल सकेगी।