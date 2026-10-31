नासा की पैगी व्हिटसन हैलोवीन ने अंतरिक्ष में मनाया हैलोवीन डे
टेक्नोलॉजी
नासा की अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन हैलोवीन के जश्न को सचमुच नई ऊंचाइयों पर ले गईं क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहन रखा था।
31 अक्टूबर को उनकी यह साधारण 'हैप्पी हैलोवीन' पोस्ट देखकर हर किसी को यह समझने का मौका मिला कि अंतरिक्ष यात्री इतनी ऊंचाई पर भी अपनी छुट्टियों की परंपराओं को कैसे जिंदा रखते हैं।
पोस्ट पर यूजर्स की प्रतिक्रिया
व्हिटसन की इस पोस्ट पर ऑनलाइन काफी हलचल मची। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "यह बैट स्पेस स्टेशन से है!" और तुरंत ही कई लोग भी अपनी-अपनी शुभकामनाएं देने लगे। साथ ही सुपरहीरो के अलग-अलग स्टाइल पर भी ध्यान दिया।
यह घटना बताती है कि थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और कुछ कॉस्ट्यूम किसी भी छुट्टी को, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण-मुक्त माहौल में भी एक खास अंदाज दे सकती है।