नासा की पैगी व्हिटसन हैलोवीन ने अंतरिक्ष में मनाया हैलोवीन डे

व्हिटसन की इस पोस्ट पर ऑनलाइन काफी हलचल मची। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "यह बैट स्पेस स्टेशन से है!" और तुरंत ही कई लोग भी अपनी-अपनी शुभकामनाएं देने लगे। साथ ही सुपरहीरो के अलग-अलग स्टाइल पर भी ध्यान दिया।

यह घटना बताती है कि थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और कुछ कॉस्ट्यूम किसी भी छुट्टी को, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण-मुक्त माहौल में भी एक खास अंदाज दे सकती है।