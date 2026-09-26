अंतिम पड़ाव में नासा का ब्रह्मांड के विस्फोट पकड़ने वाला स्विफ्ट टेलीस्कोप

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस जुलाई में कैटालिस्ट स्पेस के लिंक अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके स्विफ्ट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इस मिशन को रोकना पड़ा।

अब, इसके ऑर्बिट को ऊपर उठाने के बजाय टीम इन बचे हुए सप्ताहों का उपयोग रेंडजवस और निकटता-ऑपरेशन तकनीकों को आजमाने के लिए कर रही है।