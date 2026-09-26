अंतिम पड़ाव में नासा का ब्रह्मांड के विस्फोट पकड़ने वाला स्विफ्ट टेलीस्कोप

अंतिम पड़ाव में नासा का ब्रह्मांड के विस्फोट पकड़ने वाला स्विफ्ट टेलीस्कोप
टेक्नोलॉजी
गामा-रे बर्स्ट जैसे ब्रह्मांडीय विस्फोटों को पकड़ने के लिए नासा की नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर है।
2 दशकों से भी ज्यादा समय तक ब्रह्मांड की निगरानी करने वाले इस उपग्रह की कक्षा धीरे-धीरे नीचे आ रही है और अक्टूबर के मध्य तक इसका वैज्ञानिक अभियान खत्म होने की उम्मीद है।
स्विफ्ट बचाव अभियान रद्द किया
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस जुलाई में कैटालिस्ट स्पेस के लिंक अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके स्विफ्ट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इस मिशन को रोकना पड़ा।
अब, इसके ऑर्बिट को ऊपर उठाने के बजाय टीम इन बचे हुए सप्ताहों का उपयोग रेंडजवस और निकटता-ऑपरेशन तकनीकों को आजमाने के लिए कर रही है।