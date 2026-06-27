पुराने लॉन्च पैड ने बढ़ाई नासा के चंद्र मिशन की मुश्किलें, अपग्रेड की आवश्यकता टेक्नोलॉजी Jun 27, 2026

चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा भेजने की नासा की योजना एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। दरअसल, उसके मुख्य लॉन्च केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर और वॉलॉप्स फ्लाइट फैसिलिटी अब पुराने हो चले हैं।

ये केंद्र अपोलो युग में बनाए गए थे और अब इन्हें आज के व्यस्त शेड्यूल के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी आ रही है।

इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ-साथ स्पेस-X और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों के बढ़ते काम को संभालने के लिए इन केंद्रों को लगभग एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) के अपग्रेड की जरूरत होगी।