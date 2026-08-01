नासा के जूनो ने चंद्रमा आयो के अंदर की गर्मी का लगाया पता

2023 के आखिर और 2024 की शुरुआत में जूनो ने आयो के 2 फ्लाईबाई (पास से गुजरना) किए। इन फ्लाईबाई के दौरान जूनो आयो के बहुत करीब पहुंच गया था, सतह से करीब 1,497 किलोमीटर दूर।

इसके माइक्रोवेव रेडियोमीटर ने उस गर्मी को पहचाना, जो शायद ठंडी हो रही लावा से या आयो की क्रस्ट के अंदर से गुजर रही गर्मी का नतीजा है।

वैज्ञानिक स्कॉट बोल्टन के मुताबिक, इन नतीजों से हमें यह जानने में आसानी होगी कि ज्वालामुखी की गर्मी कैसे काम करती है। यह बात सिर्फ दूर के चंद्रमाओं पर ही नहीं, बल्कि हमारी धरती पर भी लागू होती है।