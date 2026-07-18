नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर खोजे रेत के तूफान के निशान

वैज्ञानिकों को मंगल पर पहली बार इस तरह की संरचनाएं मिली हैं और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस खोज से यह बात सामने आती है कि 3.5 अरब साल पहले मंगल का वायुमंडल आज की तुलना में काफी घना था और वहां तेज हवाएं भी चलती थीं।

यह जानकारी उन पुराने संकेतों से भी जुड़ती है, जिनसे मालूम हुआ था कि गैल क्रेटर में कभी नदियां और झीलें थीं। इससे यह भी अंदाजा लगता है कि उस समय मंगल का मौसम गर्म और पानी से भरा था।

मुख्य शोधकर्ता स्टीवन बनम ने बताया कि यह खोज अप्रत्याशित थी और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य के मिशनों में ऐसी और भी शानदार चीजें मिलेंगी, शायद बारिश की बूंदों के निशान भी सुरक्षित मिल जाएं।