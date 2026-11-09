नासा के चंद्र मिशन ने पृथ्वी के आयनमंडल में कर दिया छेद, GPS पर मंडराया खतरा

आयनमंडल में होने वाली ऐसी गड़बड़ियां GPS की सटीकता पर बुरा असर डाल सकती हैं। यह सेल्फ-ड्राइविंग कारों या ड्रोन जैसे डिवाइसेज के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये सभी सटीक नेविगेशन पर बहुत निर्भर करते हैं।

शोधकर्ता चार्ल्स लिन ने बताया कि छोटी-सी गलती भी उन टेक्नोलॉजी के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है, जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं।

टीम का कहना है कि भविष्य में होने वाले रॉकेट लॉन्च से पहले हमें और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, ताकि अंतरिक्ष मिशनों के बढ़ने के साथ-साथ हमारे नेविगेशन और संचार सिस्टम बिना किसी परेशानी के काम करते रहें।