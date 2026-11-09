नासा के चंद्र मिशन ने पृथ्वी के आयनमंडल में कर दिया छेद, GPS पर मंडराया खतरा
नासा का आर्टेमिस II मिशन अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने केवल अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की तरफ नहीं भेजा, बल्कि इसने गलती से पृथ्वी के आयनमंडल में एक बड़ा छेद कर दिया।
आयनमंडल हमारे वायुमंडल की वह परत है, जिसके कारण ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) काम करता है। ताइवान के वैज्ञानिकों ने जमीनी GPS डाटा का उपयोग करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों में हुए बदलावों पर नजर रखी और इस 'अंतरिक्ष मौसम' की गड़बड़ी को पकड़ा।
यह गड़बड़ी इतनी जबरदस्त थी कि यह बिल्कुल वैसी ही दिखी जैसी सौर तूफानों के दौरान होती है।
सेल्फ-ड्राइविंग कारों या ड्रोन के लिए नुकसानदायक
आयनमंडल में होने वाली ऐसी गड़बड़ियां GPS की सटीकता पर बुरा असर डाल सकती हैं। यह सेल्फ-ड्राइविंग कारों या ड्रोन जैसे डिवाइसेज के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये सभी सटीक नेविगेशन पर बहुत निर्भर करते हैं।
शोधकर्ता चार्ल्स लिन ने बताया कि छोटी-सी गलती भी उन टेक्नोलॉजी के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है, जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं।
टीम का कहना है कि भविष्य में होने वाले रॉकेट लॉन्च से पहले हमें और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, ताकि अंतरिक्ष मिशनों के बढ़ने के साथ-साथ हमारे नेविगेशन और संचार सिस्टम बिना किसी परेशानी के काम करते रहें।