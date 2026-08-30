नासा लॉन्च करेगी हबल से 100 गुना ताकतवर नया स्पेस टेलीस्कोप

नासा नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह नया टेलीस्कोप धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य-पृथ्वी के लैग्रेंज प्वाइंट 2 (L2) पर स्थापित किया जाएगा। इससे इसे हबल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना ज्यादा चौड़ा नजारा देखने को मिलेगा।

अपनी इस ताकत से रोमन टेलीस्कोप अरबों आकाशगंगाओं का नक्शा तैयार करेगा। साथ ही, यह हमारे सौरमंडल से लेकर अंतरिक्ष के दूर-दराज के कोनों तक हर चीज पर पैनी नजर रखेगा।