नासा आज लॉन्च करेगा हबल से 100 गुना ताकतवर नैंसी स्पेस टेलीस्कोप

नासा का नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रविवार (30 अगस्त) को स्पेस-X के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च होगा। यह ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एक बड़े नए मिशन की शुरुआत है। यह टेलीस्कोप फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से भारतीय समयानुसार शाम लगभग 5 बजे उड़ान भरेगा।

4.3 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) का यह मिशन अगले 5 से 10 साल तक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज करेगा। यही वो रहस्यमय ताकतें हैं, जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती हैं और इसे लगातार फैला रही हैं।