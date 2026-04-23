नासा इस साल सितंबर में लॉन्च करेगी नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप

अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस साल के अंत तक नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एजेंसी ने सितंबर की शुरुआत को संभावित लॉन्च समय माना है, जबकि मई, 2027 तक इसे हर हाल में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। यह टेलीस्कोप स्पेस-X के फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मिशन अंतरिक्ष को समझने में एक बड़ा कदम साबित होगा और कई नई जानकारियां देगा।

क्षमता हबल से 100 गुना ज्यादा क्षेत्र देखने की क्षमता रोमन स्पेस टेलीस्कोप का मिरर आकार में हबल जैसा ही करीब 2.4 मीटर है, लेकिन इसकी खासियत इसकी देखने की क्षमता है। यह एक बार में हबल से लगभग 100 गुना ज्यादा आसमान को कैप्चर कर सकता है। इसका मतलब है कि यह कम समय में ज्यादा डाटा जुटाएगा और वैज्ञानिकों को बड़े स्तर पर ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगा। यह पहले के टेलीस्कोप की तुलना में काफी ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है।

कैमरा शक्तिशाली कैमरा और खास उपकरण से होगी खोज इस टेलीस्कोप में 300 मेगापिक्सल से ज्यादा का एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक कैमरा लगाया गया है, जो विजिबल और नियर-इंफ्रारेड लाइट को बहुत साफ तरीके से कैप्चर करेगा। इसके साथ एक खास और उन्नत कोरोनाग्राफ भी है, जो तारों की तेज रोशनी को रोककर उनके पास मौजूद ग्रहों को आसानी से देखने में मदद करेगा। इससे वैज्ञानिक ऐसे एक्सोप्लैनेट भी देख पाएंगे, जो पहले पूरी तरह छिपे हुए थे और जिनका अध्ययन करना काफी मुश्किल था।

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