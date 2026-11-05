नासा का वोयाजर 1 बनेगा धरती से एक प्रकाश-दिवस दूर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु

लगातार काम से इसकी बिजली बनाने की क्षमता घट रही है।

इसमें लगे जनरेटर प्लूटोनियम से पैदा होने वाली गर्मी को बिजली में बदलते हैं। बिजली बचाने के लिए नासा ने सितंबर में कुछ उपकरण बंद कर दिए और कम बिजली लेने वाले विकल्पों का इस्तेमाल किया।

इससे इसके वैज्ञानिक उपकरणों को लंबे समय तक चालू रखने में मदद मिलेगी। यह यान अब भी अंतरिक्ष के उस हिस्से का अध्ययन कर रहा, जहां तक कोई दूसरा यान नहीं पहुंचा है।