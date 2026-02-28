नासा ने आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम में फेरबदल किया है

नासा ने आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम में किया फेरबदल, जोड़ा एक नया परीक्षण

क्या है खबर?

नासा ने अपने आर्टेमिस चंद्र मिशन में एक बार फिर बदलाव किया है, जिसमें हाल के सालों में कई बार देरी हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी 2028 तक चंद्रमा की सतह पर वापस लौट सकें। आगामी आर्टेमिस 3 मिशन को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडिंग से पहले एक नया अंतरिक्ष यान डॉकिंग परीक्षण जोड़ा है, ताकि लॉन्च की गति को बढ़ाया जा सके।