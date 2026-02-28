नासा ने आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम में किया फेरबदल, जोड़ा एक नया परीक्षण

नासा ने आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम में किया फेरबदल, जोड़ा एक नया परीक्षण
क्या है खबर?
नासा ने अपने आर्टेमिस चंद्र मिशन में एक बार फिर बदलाव किया है, जिसमें हाल के सालों में कई बार देरी हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी 2028 तक चंद्रमा की सतह पर वापस लौट सकें। आगामी आर्टेमिस 3 मिशन को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने लैंडिंग से पहले एक नया अंतरिक्ष यान डॉकिंग परीक्षण जोड़ा है, ताकि लॉन्च की गति को बढ़ाया जा सके।
वजह
इस कारण उठाया जा रहा यह कदम
नासा के प्रशासक जेरेड आइजैकमान ने कहा कि यह लक्ष्य अपरिवर्तित है, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अपने उड़ान कार्यक्रम में बदलाव कर रही है। इसमें अंतिम चंद्र लैंडिंग से पहले एक परीक्षण मिशन शामिल होगा, ताकि लॉन्च की प्रक्रिया में सुधार हो सके। यह रणनीतिक बदलाव आर्टेमिस-2 मिशन में बार-बार हो रही देरी के बीच आया है, जिसे मूल रूप से फरवरी की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब यह अप्रैल से पहले लॉन्च नहीं होगा।
लॉन्चिंग
2028 में 2 मिशन लॉन्च करने की उम्मीद
इस बदलाव का मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने वाला आर्टेमिस-3 अब कम से कम एक चंद्र लैंडर के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में डॉकिंग के एक अलग परीक्षण लक्ष्य पर केंद्रित होगा। अगला चरण आर्टेमिस-4 2028 की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य रखेगा। आइजैकमान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मिशन के बाद जल्दी ही उसी वर्ष दूसरा मिशन भी पूरा किया जा सकेगा।