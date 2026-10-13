नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल पर सबसे लंबी दूरी तय कर बनाया रिकॉर्ड

परसेवरेंस जेजेरो क्रेटर में लगातार घूम रहा है और उन जगहों का अध्ययन कर रहा है, जो कभी प्राचीन झीलें हुआ करती थीं। इसे बहुत पुरानी चट्टानों में कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं, जिनसे मंगल पर अतीत में जीवन होने का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसका ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम ऑटोनाव खुद ही ज्यादातर ड्राइविंग का काम संभाल लेता है। इसी वजह से यह रोवर कम से कम 2028 तक अपनी खोजबीन जारी रख पाएगा।

नासा का कहना है कि इसके सभी सिस्टम अभी भी बहुत मजबूत हैं और आगे की यात्राओं के लिए पूरी तरह तैयार हैं।