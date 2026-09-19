नासा ने स्पेस-X से 3 और अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए किया समझौता

अमेरिका ने अपना पुराना शटल प्रोग्राम बंद कर दिया था, जिसके बाद वह अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर है। ऐसे में स्पेस-X, स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने और वहां वैज्ञानिक रिसर्च को जारी रखने के लिए बेहद अहम बन गई है।

नासा को हमेशा एक बैकअप की जरूरत होती है। बोइंग को भी इस काम में मदद करनी थी, लेकिन उनके स्टारलाइनर कैप्सूल से जुड़ी लगातार दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से अभी ज्यादातर जिम्मेदारी एलन मस्क की कंपनी के कंधों पर है।