नासा ने स्पेस-X के रॉकेट से क्रू-12 मिशन किया लॉन्च

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज (13 फरवरी) अपने क्रू-12 मिशन को लॉन्च कर दिया है। भारतीय समय अनुसार स्टेशन को आज शाम 03:45 बजे स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए नया क्रू रोटेशन मिशन है। लॉन्च फ्लोरिडा से तय समय पर सफलतापूर्वक किया गया। रॉकेट ने निर्धारित मार्ग का पालन किया और ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित रूप से कक्षा की ओर बढ़ गया।

कमान जेसिका मीर के हाथों में मिशन की कमान इस मिशन की कमान नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर संभाल रही हैं। यह उनका दूसरा अंतरिक्ष मिशन है और वह पहले भी ISS पर लंबा समय बिता चुकी हैं। उनके साथ पायलट के रूप में जैक हैथवे शामिल हैं, जो पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। जैक को विभिन्न प्रकार के विमानों में हजारों घंटे उड़ान का अनुभव है और वे पूरी तैयारी के साथ मिशन में शामिल हुए हैं।

टीम अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मजबूत टीम क्रू-12 टीम में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की सोफी एडेनोट भी शामिल हैं, जिनका यह पहला अंतरिक्ष मिशन है। उन्होंने वायुसेना में सेवा दी है और कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखती हैं। टीम में रूस के कॉस्मोनॉट आंद्रे फेड्याएव भी शामिल हैं, जो पहले भी अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। इस तरह अमेरिका, यूरोप और रूस के अंतरिक्ष यात्री मिलकर इस मिशन को अंजाम देंगे।

