नासा ने लॉन्च किया रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जानिए क्या करेगा यह काम
नासा ने हाल ही में कैनेडी स्पेस सेंटर से नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
इसकी कल्पना पिछली सदी के आखिर में की गई थी और अब रोमन टेलीस्कोप लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर लग्रेंज पॉइंट 2 की ओर बढ़ रहा है।
अगले 5 सालों में यह एक्सोप्लैनेट्स, डार्क मैटर और ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है, इसकी गहन पड़ताल करेगा।
हबल से 100 गुना बड़ा है यह टेलीस्कोप
रोमन टेलीस्कोप में 300MP का इन्फ्रारेड कैमरा लगा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल टेलीस्कोप से कम से कम 100 गुना बड़ा है, जिससे यह बड़े-बड़े हाई-रिजॉल्यूशन वाले पैनोरमा आसानी से खींच पाएगा।
इस टेलीस्कोप में एक खास कोरोनोग्राफ भी दिया गया है, जो तारों की चमक को कम करके दूर के ग्रहों को और भी साफ देखने में मदद करेगा।
इसकी खींची गई सभी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर साझा की जाएंगी, जिससे दुनियाभर के वैज्ञानिकों को नई-नई खोजें करने का मौका मिलेगा।
खास बात यह भी है कि इस लॉन्च के लिए फाल्कन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि स्पेस-X अब अपने स्टारशिप प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। कैलिब्रेशन पूरा होने के बाद 2027 में इससे अवलोकन शुरू हो जाएंगे।