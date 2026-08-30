नासा ने लॉन्च किया रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जानिए क्या करेगा यह काम

रोमन टेलीस्कोप में 300MP का इन्फ्रारेड कैमरा लगा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल टेलीस्कोप से कम से कम 100 गुना बड़ा है, जिससे यह बड़े-बड़े हाई-रिजॉल्यूशन वाले पैनोरमा आसानी से खींच पाएगा।

इस टेलीस्कोप में एक खास कोरोनोग्राफ भी दिया गया है, जो तारों की चमक को कम करके दूर के ग्रहों को और भी साफ देखने में मदद करेगा।

इसकी खींची गई सभी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर साझा की जाएंगी, जिससे दुनियाभर के वैज्ञानिकों को नई-नई खोजें करने का मौका मिलेगा।

खास बात यह भी है कि इस लॉन्च के लिए फाल्कन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि स्पेस-X अब अपने स्टारशिप प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। कैलिब्रेशन पूरा होने के बाद 2027 में इससे अवलोकन शुरू हो जाएंगे।