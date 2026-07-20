नासा के JWST ने खोजा बृहस्पति से दोगुना बड़ा नया ग्रह
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने बीटा पिक्टोरिस D नाम का एक विशालकाय नया ग्रह खोजा है। यह खोज उस समय हुई, जब टेलीस्कोप आकाशगंगा के सबसे चर्चित स्टार सिस्टम्स में से एक बीटा पिक्टोरिस की जांच कर रहा था।
यह ग्रह पृथ्वी से करीब 63 प्रकाश-वर्ष दूर है और यह ग्रहों के एक युवा परिवार का हिस्सा है, जिसकी उम्र केवल 2.3 करोड़ साल है।
नए ग्रह पर मिली मीथेन गैस और पानी भाप
माना जा रहा है कि इस बीटा पिक्टोरिस D का वजन बृहस्पति से कम से कम दोगुना है। इसकी परिक्रमा अपने बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ी है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 30 गुना ज्यादा दूर रहकर चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाया और फिर JWST के अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से पानी की भाप और मीथेन की भी पुष्टि की।
इस सिस्टम में अब 3 ग्रहों को सीधे देखा जा चुका है। यह नई खोज यह समझने में मदद कर रही है कि ग्रहों के सिस्टम कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं।