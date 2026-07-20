नासा के JWST ने खोजा बृहस्पति से दोगुना बड़ा नया ग्रह

माना जा रहा है कि इस बीटा पिक्टोरिस D का वजन बृहस्पति से कम से कम दोगुना है। इसकी परिक्रमा अपने बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ी है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 30 गुना ज्यादा दूर रहकर चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाया और फिर JWST के अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से पानी की भाप और मीथेन की भी पुष्टि की।

इस सिस्टम में अब 3 ग्रहों को सीधे देखा जा चुका है। यह नई खोज यह समझने में मदद कर रही है कि ग्रहों के सिस्टम कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं।