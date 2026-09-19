नासा भविष्य के मिशनों के लिए बोइंग के स्टारलाइनर पर कर रहा विचार

भले ही स्टारलाइनर को अब तक कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, फिर भी नासा अंतरिक्ष में अपने क्रू (चालक दल) को भेजने के लिए बोइंग को एक विकल्प के तौर पर बनाए रखना चाहता है। बोइंग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वे नासा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इसी बीच, स्पेस-X को 2030 तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए 3 और अंतरिक्ष यात्री मिशनों के लिए 94.60 करोड़ डॉलर (करीब 8,900 करोड़ रुपये) का अनुबंध मिल गया है।

इससे पता चलता है कि नासा की उन योजनाओं में दोनों ही कंपनियां अहम किरदार निभा रही हैं, जिनके तहत इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट में रहने और काम करने में मदद की जा सकेगी।