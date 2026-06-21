नासा का रोमन टेलीस्कोप खोलेगा ब्रह्मांड के कई राज टेक्नोलॉजी Jun 21, 2026

नासा अपने एक बड़े स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका नाम 'नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप' है। इसका नाम एजेंसी की पहली खगोल विज्ञान प्रमुख डॉ. नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई थी।

यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर पिछले 20 सालों में 4.3 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) से भी ज्यादा का निवेश किया गया है।

एजेंसी इसे 30 अगस्त को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के विस्तार को समझना और दूर के ग्रहों (एक्सोप्लैनेट्स) की खोज करना है।