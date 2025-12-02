नासा अपने अगले मानवयुक्त चंद्र मिशन का हिस्सा बनने का मौका दे रहा है (तस्वीर: एक्स/@NASA)

नासा दे रही चांद पर अपना नाम भेजने का मौका, जानिए कैसे दर्ज कराएं

क्या है खबर?

नासा अगले साल लॉन्च होने वाले आगामी आर्टेमिस II मिशन के साथ सभी को एक डिजिटल 'बोर्डिंग पास' पर अपना नाम चंद्रमा पर भेजने का मौका दे रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी लोगों को नाम भेजने के लिए आमंत्रित कर रही है, जिन्हें एक SD कार्ड में सेव किया जाएगा और 2026 में ओरियन अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा की परिक्रमा कराई जाएगी। उसकी वेबसाइट के माध्यम से अब तक 9.32 लाख से ज्यादा लोग अपना नाम दर्ज कर चुके हैं।