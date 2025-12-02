नासा दे रही चांद पर अपना नाम भेजने का मौका, जानिए कैसे दर्ज कराएं
क्या है खबर?
नासा अगले साल लॉन्च होने वाले आगामी आर्टेमिस II मिशन के साथ सभी को एक डिजिटल 'बोर्डिंग पास' पर अपना नाम चंद्रमा पर भेजने का मौका दे रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी लोगों को नाम भेजने के लिए आमंत्रित कर रही है, जिन्हें एक SD कार्ड में सेव किया जाएगा और 2026 में ओरियन अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा की परिक्रमा कराई जाएगी। उसकी वेबसाइट के माध्यम से अब तक 9.32 लाख से ज्यादा लोग अपना नाम दर्ज कर चुके हैं।
मिशन
कब लॉन्च होगा यह मिशन?
यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस कार्यक्रम का 50 सालों में पहला मानवयुक्त मिशन होगा, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना और मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों की नींव रखना है। लगभग 10 दिनों की यह यात्रा अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाली है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री- रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन को चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद वापस एक ऐतिहासिक उड़ान पर ले जाएगी।
तरीका
इस तरह से दर्ज कराएं अपना नाम
इस मिशन पर अपना नाम भेजने के लिए नासा के अधिकारिक 'आर्टेमिस के साथ अपना नाम भेजें' पोर्टल (https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis) पर जाना होगा। यहां अपना नाम और 4-7 अंकों का पिन कोड दर्ज करना होगा। बता दें कि आर्टेमिस II अंतरिक्ष विकिरण, गहरे अंतरिक्ष में मानव व्यवहार और नई संचार तकनीकों के अध्ययन पर केंद्रित वैज्ञानिक पेलोड भी ले जाएगा। इस मिशन से प्राप्त जानकारी एजेंसी को भविष्य के मानवयुक्त मिशनों के लिए सिस्टम्स में सुधार करने में मदद करेगा।