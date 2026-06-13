नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप में खोला आकाशगंगाओं के समूह का राज

तस्वीरों से अदृश्य पदार्थ के मिले संकेत

हबल की इस खास तस्वीर में चमकदार एलिप्टिकल आकाशगंगाएं, शानदार भुजाओं वाली स्पाइरल गैलेक्सियां और दूसरी कई तरह की आकाशगंगाएं नजर आती हैं। तस्वीर के बैकग्राउंड में आप कुछ धुंधले चाप और घुमावदार आकृतियां देख सकते हैं। ये असल में बहुत दूर मौजूद आकाशगंगाएं हैं, जिनकी रोशनी समूह के भारी-भरकम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुड़ गई है।

यह बारीकी से लिया गया दृश्य हबल के विजिबल और इंफ्रारेड कैमरों की मदद से मिला है। इससे खगोलविदों को इस अंतरिक्ष के हिस्से में छिपे उस पदार्थ के नए सुराग हाथ लगते हैं, जिसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता।