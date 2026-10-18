नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर बनाए लाइसोजाइम के क्रिस्टल

लाइसोजाइम हमारे शरीर को जीवाणुओं से बचाता है। अच्छी तरह से बने क्रिस्टल कैसे बनते हैं, यह दिखाने के लिए इसे एक कंट्रोल कंपाउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

अंतरिक्ष में इसके क्रिस्टल उगाने से गुरुत्वाकर्षण और तलछट (सेडिमेंटेशन) जैसी बाधाएं कम आती हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों को और भी साफ और सटीक नतीजे मिलते हैं।

दवाओं के विकास के लिए यह बहुत बड़ी बात है। इन संरचनाओं को समझने पर ज्यादा असरदार दवाएं बनाई जा सकेंगी। ISS पर पहले भी बीमारियों से जुड़े दूसरे प्रोटीन का अध्ययन किया गया है।