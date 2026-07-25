नासा ने खोजा मंगल ग्रह पर धरती जैसी प्राकृतिक रंगीन रोशनी का राज

इस गुत्थी को सुलझाने में मावेन अंतरिक्ष यान का अहम योगदान रहा। इसके उपकरणों ने खोजा कि अरबों साल पहले मंगल के प्राचीन लावा में चुंबकत्व के कुछ अंश फंस गए थे।

यही अंश आज भी वहां स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। इस खोज को अप्रत्याशित बताते हुए प्रमुख लेखक शाओसुई जू ने कहा कि यह हैरान करने वाला है।

दूसरी तरफ, मावेन की प्रमुख अन्वेषक शैनन करी ने इसे मंगल के अंतरिक्ष मौसम के साथ उसके परस्पर क्रिया को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य के मिशनों की योजना बनाने के लिए यह जानकारी बेहद अहम है।