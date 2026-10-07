क्यूरियोसिटी रोवर की तस्वीरों से मंगल ग्रह पर झील-नदियां होने का मिला संकेत

क्यूरियोसिटी की हालिया तस्वीरों में मंगल ग्रह पर हवा से बनी ऊंची चट्टानें और टीले साफ दिख रहे हैं। ये तस्वीरें रोवर के लिए एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का संकेत भी देती हैं।

ये खास यारडैंग्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मंगल पर कभी झीलें और नदियां थीं, जिनके खनिज सबूत अब भी मौजूद हैं।

अब क्यूरियोसिटी नई चट्टानों की परतों की खोज करेगा। इससे वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे कि मंगल ग्रह समय के साथ कैसे सूखा होता गया।