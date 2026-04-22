नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर खोजे जीवन के नए संकेत

नासा को मंगल ग्रह पर जीवन के नए संकेत मिले हैं। हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है कि पुराने पत्थरों में जीवन से जुड़े जरूरी तत्व मौजूद हैं। नेचर में प्रकाशित शोध के मुताबिक, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज बताती है कि मंगल पर कभी जीवन के लिए अनुकूल हालात हो सकते थे और वहां जीवन की बुनियादी चीजें मौजूद रही होंगी, जिससे आगे की खोज को नई दिशा मिल रही है।

खोज पुराने पत्थरों में मिले कार्बनिक अणु यह खोज करीब 3.5 अरब साल पुराने बलुआ पत्थरों में की गई है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के गेल क्रेटर इलाके से चट्टानों के नमूने इकट्ठा किए थे। इन नमूनों की जांच में नेफथलीन और बेंजोथियोफीन जैसे जटिल कार्बनिक अणु मिले हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो जीवन की प्रक्रिया से जुड़े हो सकते हैं और किसी समय जैविक गतिविधि की संभावना का एक प्रमुख संकेत देते हैं।

संकेत DNA-RNA से जुड़े तत्वों के संकेत वैज्ञानिकों को इस अध्ययन में ऐसे अणुओं के संकेत भी मिले हैं, जो DNA और RNA के निर्माण से जुड़े हो सकते हैं। पहली बार नाइट्रोजन से जुड़े खास रासायनिक ढांचे भी पाए गए हैं। ये खोज इसलिए अहम है, क्योंकि पहले मंगल पर इस तरह के जटिल तत्वों की पुष्टि नहीं हुई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि मंगल पर जीवन के लिए जरूरी रासायनिक आधार कभी मौजूद रहा हो सकता है।

Advertisement