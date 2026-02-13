यह मिशन कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है (तस्वीर: नासा)

नासा के क्रू-12 मिशन के अंतरिक्ष यात्री ISS पर कौन-कौन से वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:58 pm Feb 13, 202604:58 pm

क्या है खबर?

नासा ने स्पेस-X के साथ मिलकर अपने क्रू-12 मिशन को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर भेजा गया है। ये सभी यात्री स्पेस-X के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए आठ महीनों के लिए ISS की ओर रवाना हुए। यह मिशन कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है और स्टेशन पर वैज्ञानिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया है।