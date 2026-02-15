LOADING...
अगले 2-3 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के आसार हैं

मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ा दी चिंता, तूफानी हवाओं के साथ होगी बारिश-बर्फबारी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 15, 2026
09:52 am
क्या है खबर?

उत्तर भारत में 15 फरवरी को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे पिछले कुछ दिनों से तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण बढ़ी गर्मी में थोड़ी कमी आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटे में 11 राज्यों में अंधड़ के साथ बारिश तक का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। साथ ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के आसार हैं।

कोहरा 

कुछ शहरों में अभी भी कोहरे का असर

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 17-18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर रहेगा, जिसके चलते आंधड़-बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में कुछ जगह ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरस सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत समेत दक्षिण राज्यों के कुछ शहरों में सुबह कोहरा भी नजर आएगा।

तमिलनाडु में सुबह नजर आया घना कोहरा 

तापमान 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 

दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है और सुबह-शाम ठंड का अहसास रहेगा, लेकिन तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आस-पास रह सकता है। हवा की गति बढ़ने से गर्मी का अहसास थोड़ा कम हो सकता है। IMD ने 17-18 फरवरी को बादल छाये रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। हल्की बारिश से प्रदूषण में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बर्फबारी-बारिश 

पहाड़ों पर बर्फबारी-बारिश का साया 

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने के आसार हैं। 16 फरवरी को कई जगह बर्फबारी हो सकती है और 18 फरवरी तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। उत्तराखंड के 3 शहरों- मुनस्यारी, बद्रीनाथ और गंगोत्री में तापमान माइनस 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में भी 18 फरवरी तक रुक-रुककर बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। यहां 20 फरवरी तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

