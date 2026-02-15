मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ा दी चिंता, तूफानी हवाओं के साथ होगी बारिश-बर्फबारी

कोहरा कुछ शहरों में अभी भी कोहरे का असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी को बारिश की संभावना है। 17-18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर रहेगा, जिसके चलते आंधड़-बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में कुछ जगह ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरस सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत समेत दक्षिण राज्यों के कुछ शहरों में सुबह कोहरा भी नजर आएगा।

ट्विटर पोस्ट तमिलनाडु में सुबह नजर आया घना कोहरा #WATCH | Tamil Nadu: A thick layer of fog blankets Tiruvallur city. pic.twitter.com/aNp2MzGG6C — ANI (@ANI) February 15, 2026

तापमान दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है और सुबह-शाम ठंड का अहसास रहेगा, लेकिन तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आस-पास रह सकता है। हवा की गति बढ़ने से गर्मी का अहसास थोड़ा कम हो सकता है। IMD ने 17-18 फरवरी को बादल छाये रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। हल्की बारिश से प्रदूषण में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

