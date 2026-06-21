नासा की अंतरिक्ष यात्री ने ISS से कैद किया ऑरोरा का शानदार नजारा
नासा की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनॉट ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से एक बेहद चमकीले ऑरोरा की कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने इसे बहुत शानदार बताया। यह रात के समय आकाश में दिखने वाली रंग-बिरंगी प्राकृतिक रोशनी होती है।
इस ऑरोरा की चमकदार हरी रोशनी ISS को भी जगमगा रही थी और इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि अंतरिक्ष यात्रियों ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था।
ISS के दल ने भी देखा यह नजारा
एडेनॉट ने बताया, "ऑरोरा की चमक अकल्पनीय थी।" तस्वीरें खींचना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन यह अनुभव बेहद संतोषजनक रहा।
ऑरोरा की एक झलक देखने के लिए पूरी टीम खिड़कियों की ओर दौड़ पड़ी और इस अद्भुत रोशनी के खेल को देखकर सब मंत्रमुग्ध रह गए।
उनकी तस्वीरें अंतरिक्ष से धरती की प्राकृतिक सुंदरता का एक दुर्लभ नजारा दिखाती हैं, जिसमें हरी रोशनी धरती पर ऐसे नाच रही थी मानो कोई अद्भुत नृत्य हो रहा हो।