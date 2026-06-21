नासा की अंतरिक्ष यात्री ने ISS से कैद किया ऑरोरा का शानदार नजारा 

ISS के दल ने भी देखा यह नजारा

एडेनॉट ने बताया, "ऑरोरा की चमक अकल्पनीय थी।" तस्वीरें खींचना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन यह अनुभव बेहद संतोषजनक रहा।

ऑरोरा की एक झलक देखने के लिए पूरी टीम खिड़कियों की ओर दौड़ पड़ी और इस अद्भुत रोशनी के खेल को देखकर सब मंत्रमुग्ध रह गए।

उनकी तस्वीरें अंतरिक्ष से धरती की प्राकृतिक सुंदरता का एक दुर्लभ नजारा दिखाती हैं, जिसमें हरी रोशनी धरती पर ऐसे नाच रही थी मानो कोई अद्भुत नृत्य हो रहा हो।