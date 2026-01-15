नासा आम लोगों को दे रही चांद तक अपना नाम भेजने का मौका, जानिए तरीका

अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले महीने अपने महत्वपूर्ण चंद्र मिशन आर्टेमिस-II को लॉन्च करने वाली है। इस मिशन में नासा ने आम नागरिकों को भी शामिल होने का खास और ऐतिहासिक मौका दिया है। आप बिना किसी स्पेस सूट, प्रशिक्षण या खर्च के इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। नासा लोगों को अपना नाम अंतरिक्ष में भेजने का अवसर दे रही है, जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ चांद तक जाएगा और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटेगा।

तरीका कैसे भेजें अपना नाम? अपना नाम भेजने के लिए सबसे पहले नासा की आधिकारिक 'सेंड योर नेम' वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपना नाम भरना है और एक चार अंकों का पिन बनाना होगा। इसके बाद सबमिट करते ही आपको एक डिजिटल बोर्डिंग पास मिलेगा। इस पास को आप डाउनलोड, सेव या सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम भेजने की अंतिम तारीख 21 जनवरी, 2026 तय की गई है।

नाम नाम भेजने के बाद क्या होगा आगे? आपका नाम किसी कागज पर नहीं, बल्कि एक खास SD मेमोरी कार्ड में डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। यही मेमोरी कार्ड आर्टेमिस-II मिशन के ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ अंतरिक्ष में जाएगा। जब स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर उड़ान भरेगा, तब आपका नाम भी उसके साथ यह ऐतिहासिक यात्रा करेगा। इस तरह हजारों लोग बिना उड़ान भरे चंद्र मिशन का प्रतीकात्मक हिस्सा बनेंगे और विज्ञान के इतिहास से जुड़ने का एक अनोखा अवसर पाएंगे।

