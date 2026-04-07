आर्टेमिस II मिशन का भावुक पल, कमांडर की दिवंगत पत्नी के नाम पर क्रेटर का नाम

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस II मिशन ने नया इतिहास रचते हुए इंसानों को अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंचाया। इस बड़ी उपलब्धि के तुरंत बाद क्रू ने एक बेहद भावुक और खास पल साझा किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन कमांडर रीड वाइजमैन की दिवंगत पत्नी कैरोल के नाम पर चांद पर एक क्रेटर का नाम रखने का प्रस्ताव रखा, जिससे पूरा माहौल कुछ समय के लिए बेहद शांत, भावनात्मक और गहराई से जुड़ा हुआ महसूस हुआ।

प्रस्ताव कैरोल के नाम पर क्रेटर रखने का प्रस्ताव मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैनसेन ने मिशन कंट्रोल से बात करते हुए बताया कि यह नाम एक बेहद खास याद और सम्मान के तौर पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैरोल क्रू के लिए बहुत ज्यादा खास थीं, जो 2020 में कैंसर से गुजर गई थीं। उन्होंने चांद के एक खास चमकीले स्थान का जिक्र करते हुए कहा कि उस जगह को कैरोल नाम देना चाहिए, जिसे खास समय पर पृथ्वी से भी साफ देखा जा सकता है।

मिशन कंट्रोल मिशन कंट्रोल में छाया सन्नाटा जब यह प्रस्ताव रखा गया, तो मिशन कंट्रोल में कुछ देर तक पूरी तरह सन्नाटा छा गया और कोई भी तुरंत कुछ बोल नहीं पाया। इसके बाद कैपकॉम जेनी गिबन्स ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान नासा के लाइव प्रसारण में देखा गया कि क्रू के सदस्य वाइजमैन को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। यह पल मिशन के सबसे भावुक, खास और हमेशा याद रहने वाले क्षणों में से एक बन गया।

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